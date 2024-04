Gazul din SUA pentru Moldova, mai scump decât cel de la Gazprom. Precizările lui Parlicov 

15:40

Oligarhul fugar Ilan Șor a declarat că „victimele" perchezițiilor și reținerii, raportate de polițiști pe 2 aprilie, vor primi „sprijin juridic". Potrivit lui Șor, „nimeni nu ar trebui să fie arestat pentru că are în dulap o eșarfă cu simbolurile" partidului Șor, declarat neconstituțional în Moldova. El a numit acțiunile prezentate de poliție, în dimineața