Fiul fostului deputat democrat, Gheorghe Brașovschi, după gratii pentru 30 de zile. Alți doi inspectori vamali, în arest la domiciliu

11:00

Republica Moldova a cucerit o medalie de bronz la Campionatul Mondial WDSF de dans sportiv, rezervat seniorilor, care a avut loc la Budapesta, Ungaria. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. „Perechea Sergiu Maruster/Anastasia Stan au completat podiumul la competiția mondială la proba de dans latin. Aceștia au repetat performanța de la ediția precedentă, care a fost … The post foto | R. Moldova a cucerit o medalie de bronz la Campionatul Mondial WDSF de dans sportiv first appeared on ZUGO. Articolul foto | R. Moldova a cucerit o medalie de bronz la Campionatul Mondial WDSF de dans sportiv apare prima dată în ZUGO.