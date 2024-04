Iohannis, despre candidatura la șefia NATO: „În continuare consider că șansele mele sunt rezonabile”

11:20

Guvernul propune Parlamentului proiectul privind constituirea în RM a unei Camere Agricole Naționale și zece camere agricole regionale. Constituirea unei Camere Agricole Naționale și zece camere agricole regionale vor contribui la susținerea și dezvoltarea comunității agricole, promovarea integrării tehnologiilor noi, inovațiilor, precum și a bunelor practici din domeniu. Camerele agricole vor fi arondate teritorial în ... LIVE: Ședința Parlamentului – Proiectul de lege privind organizarea și funcționarea camerelor agricole pe ordinea de zi – Fermierii se opun conceptului