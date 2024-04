Ce titluri i-a oferit revista americană Vogue unei tinere din Moldova

Maria Guțu, o tînără fotografă din Republica Moldova, a cîștigat titlurile Best of Photovogue și Pic of the day oferite de către revista americană de modă Vogue, notează Noi.md. Moldoveanca a participat în categoria Fotografie Documentară.„Photovogue” este o platformă gîndită de editorii foto de la Vogue Italia, care oferă posibilitate fotografilor din întreaga lume să-și prezinte talentul

