NATO vrea ajutor militar suficient și pe termen lung pentru Ucraina, dar recunoaște că „va mai dura”

Dacă nu s-ar pierde toate această hrană, un miliard de oameni ar putea mânca o masă în plus în fiecare zi. Fiecare moldovean aruncă la gunoi 166 de kilograme de mâncare în fiecare an, în mare parte mâncare gătită, fructe și legume. Risipa crește după sărbătorile pentru care se pregătesc mese bogate, precum masa de Paște, când se aruncă o treime din produse. În schimb, fiecare român risipește în jur de 70 de kilograme de alimente în fiecare an, în timp ce 4,6 milioane de români trăiesc în pragul...