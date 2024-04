România ar putea interveni pentru protejarea cetățenilor săi aflați în pericol în afara teritoriului național – Un proiect de lege, propus spre dezbateri la București

22:30

Dosarul penal privind finanțarea ilicită a alegerilor bașcanului Găgăuziei, în care este vizată Evghenia Guțul, șeful Executivului de la Comrat, urmează să fie transmis în judecată săptămâna viitoare, a anunțat șeful Procuraturii Anticorupție, Veronica Dragalin „Procurorul, care are în gestiune acest dosar, este la etapa de finalizare. Se va duce la cunoștința avocaților și persoanelor ...