LIVE Premierul Belgiei, la Chișinău: alături de președinta Maia Sandu, discută cu elevii din capitală

Partidul Politic „Viitorul Moldovei", redenumit din Partidul „Bugeacul Nostru", a fost prezentat oficial astăzi, 2 aprilie. Dezvoltarea țării în toate domeniile, inclusiv securitatea națională – sunt principalele obiective anunțate de formațiunea politică care va fi condusă de fostul premier al țării în perioada comunistă Vasile Tarlev. „Partidul are un plan de acțiuni concret în dezvoltarea […]