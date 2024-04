Chișinău: Șofer de troleibuz, lovit de o mașină, în timp ce aranja barele pe rețeaua de contact. În ce stare se află

10:50

Vicepremierul Dumitru Alaiba, ministru al Dezvoltării Economice și Digitalizării, a declarat că statul nu are nevoie de o fabrică de borcane, „ceea ce este fabrica de sticlă în esență". Alaiba a spus că privatizarea fabricii trebuie să servească ca și instrument de mobilizare a investițiilor străine sau locale și că „noi avem o industrie întreagă de […]