Coreea de Nord a testat o rachetă hipersonică de rază medie și lungă de acțiune

Topul Forbes: Cei mai bogaţi oameni din Rusia şi-au văzut averile crescând în ultimul an Cei mai bogaţi oameni din Rusia au adăugat 72 de miliarde de dolari la averile lor în ultimul an, bogăţia lor colectivă totalizând 577 de miliarde de dolari, a anunţat marţi revista Forbes, potrivit căreia Vaghit Alekperov, fostul preşedinte al companiei petroliere Lukoil, are cea mai mare avere din Rusia, relatează Reuters și News.ro. În 2021, înainte de invazia Rusiei în Ucraina, Forbes estimase averea tot...