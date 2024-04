„Istoriile cu Fotbal pentru Cei Mici” – o carte cu ilustrații desenate de copii cu sindromul Down

10:00

Cei mai bogaţi oameni din Rusia au adăugat 72 de miliarde de dolari la averile lor în ultimul an, bogăţia lor colectivă totalizând 577 de miliarde de dolari, a anunţat marţi revista Forbes, potrivit căreia Vaghit Alekperov, fostul preşedinte al companiei petroliere Lukoil, are cea mai mare avere din Rusia, relatează Reuters. În 2021, înainte […]