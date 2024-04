Prim-ministrul Regatului Belgiei vine miercuri în R. Moldova. Accesul în unele locuri publice din capitală va fi limitat temporar

08:00

Trei sportivi paralimpici din R. Moldova au reușit să urce pe podium la Cupa Mondială de Para Powerlifting 2024. Mihail Blanaru a câștigat locul întâi în categoria cadeți (cu greutatea sub 49 kg), Egor Briculschi s-a clasat pe primul loc în rândul juniorilor (greutatea sub 80 kg), iar Larisa Marinenkova …