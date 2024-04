„Analizați oportunitățile pe care le oferă statul și credeți în viitorul țării.” Adrian Lupușor, despre colaborarea companiei Expert-Grup cu tinerii și importanța educației economice

15:30

Am fi putut începe acest articol cu o ditamai „noutate” eronată despre faptul că bacalaureatul a fost anulat sau că în școlile din Moldova vor fi instalate 30 000 de camere de supraveghere. Am fi putut pune la începutul titlului, cu litere majuscule și trei semne alarmante de întrebare, cuvântul „ATENȚIE!!!” sau măcar un „breaking news!”. Și, pe final, pentru a-i atrage chiar și pe cei care nu au nicio legătură cu școala, ca imagine principală am fi selectat cum plânge un copil, nu din cauza bacului, ci din cauza camerelor. Să curgă vizualizările! Сообщение Cum să faceți ca ziua de 1 aprilie să nu fie în fiecare zi появились сначала на #diez.