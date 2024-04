Corupție în achizițiile publice de la Agenția Rezerve Materiale? CNA și procurorii anticorupție efectuează acțiuni de urmărire penală

21:10

Președinția a refuzat să retragă cetățenia Republicii Moldova oligarhilor Vlad Plahoniuc și Ilan Șor, după ce o solicitare în acest sens a fost înaintată de Partidul Național Moldovenesc (PNM). Anunțul a fost făcut de președintele PNM Dragoș Galbur, care a calificat decizia ca fiind o „manifestare a lipsei de curaj și voinței politice". „Am luat […]