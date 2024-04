Judecătorul Oleg Melniciuc, din nou în vizorul justiției – Cu un dosar nefinalizat pentru îmbogățire ilicită, va fi cercetat și pentru hărțuire sexuală – CSM a dat acordul

15:50

Inspectoratul General al Poliției (IGP) a demarat o anchetă de serviciu în urma accidentului din Boldurești, unde un copil a fost lovit mortal de primarul localității, pentru a elucida acțiunile/inacțiunile angajaților din subdiviziunile implicate la descoperirea infracțiunii. În rezultatul acesteia, 5 polițiști de la IP Nisporeni au fost sancționați. „În cadrul anchetei, Direcția inspectare efectiv ... Demisii în lanț la comisariatul de poliție Nisporeni, după accidentul de la Boldureşti – Cine sunt șefii eliberați din funcție The post Demisii în lanț la comisariatul de poliție Nisporeni, după accidentul de la Boldureşti – Cine sunt șefii eliberați din funcție appeared first on Politik.