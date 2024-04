Veronica Dragalin: Procurorii nu pot investiga eficient cazurile de corupție

19:00

După publicarea rezultatelor investigației care a fost efectuată de Anticoruptie.md în privința Președintelui comisiei de Pre-vetting, Herman von Hebel, am considerat necesar să depun o cerere privind revocarea membrilor Herman von Hebel și Tatiana Răducanu, pe motiv de lipsă a unei reputații ireproșabile și a admiterii unei situații de incompatibilitate, declară Magistrata Marina Rusu.