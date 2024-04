(VIDEO) Tauber și Guțul – așteptate de judecători, Pre-Vettingul nu scapă de scandal, locuitorii Chișinăului povestesc despre păcate/Știri NewsMaker

16:20

Tentativă de contrabandă cu alcool. Oamenii legii au descoperit într-un autocamion cu băuturi alcoolice produse în Republica Moldova, dar pretins a fi fabricate în Coreea de Sud, care urmau să ajungă în SUA. Cazul a avut loc în noapte de 31 martie, la postul vamal Leușeni-Albița. În cadrul unor percheziții, efectuate ulterior în trei localități […] The post Alcool „coreean” made in Moldova. Sticle în valoare de 4 mln de lei, care urmau să ajungă în SUA, ridicate de procurori appeared first on NewsMaker.