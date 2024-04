Panou informativ pietonal în centrul Chișinăului. Ce se întâmplă dacă scanezi codul QR

14:00

În Republica Moldova activează tot mai puține gospodării țărănești. Timp de doar un an, numărul acestora s-a redus de 5,8 ori, scrie Mold-Street. Scăderea a determinat diminuarea numărului de contribuabili cu circa 29 la sută în 2023, față de 2022. Aceasta este cea mai mare reducere a numărului contribuabililor din istoria Republicii Moldova, potrivit sursei