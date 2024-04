Descoperire macabră la Sîngerei. Un bărbat dispărut acum trei luni, găsit strangulat într-o pădure...

11:40

Fundația de Binefacere CARITAS MOLDOVA, cu sprijinul donatorilor de la Caritas Austria, Austrian Development Cooperation, prin intermediul programului NACHBAR IN NOT/Neighbour in Need a implementat în perioada 1 Noiembrie 2022 – 31 Martie 2024 proiectul „Ukrainian Refugee Support and Shelter-Winterisation Programme in the Republic of Moldova”. Proiectul a abordat nevoile diverse ale beneficiarilor, inclusiv refugiații ucraineni, familiile gazdă din Republica Moldova și populațiile locale vulnera...