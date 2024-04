Șef nou la Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului și primul selfie cu ministrul Economiei

09:10

Relațiile dintre Moldova și Franța par să ia avânt. Fluxurile de știri sunt pline de fotografii cu președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, cu președintele francez Emmanuel Macron și informații despre noi investiții. NM vă povestește de ce Moldova are nevoie de Franța, iar Franța are nevoie de Moldova și ce legătură au cu aceasta securitatea