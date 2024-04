„Lipsă de integritate” vs „om care nu poate fi șantajat”: Patru partide cer demisia șefiei Comisiei Pre-Vetting, iar Grosu îi sare în apărare

10:50

Președinta Republicii Moldova Maia Sandu a felicitat creștinii care sărbătoresc astăzi Paștele catolic. Menționăm, Paștele catolic în acest an este cu cinci săptămâni mai devreme decât cel ortodox. „Paște binecuvântat le doresc tuturor creștinilor romano-catolici, protestanți și enoriași ai Bisericii Apostolice Armene care sărbătoresc astăzi Învierea Domnului! Sărbători luminoase!”, a scris șefa statului pe rețelele […] The post „Sărbători luminoase”. Maia Sandu, mesaj pentru creștinii care sărbătoresc Paștele catolic appeared first on NewsMaker.