Draglin anunță că Procuratura Anticorupție a intrat în blocaj: „Nu avem resurse umane și nici spațiu”

12:20

Fostul director al Agenției de Inspectare și Restaurare a Monumentelor din Republica Moldova și expert în domeniul arhitecturii urbane, Ion Ștefăniță, consideră că conceptul privind renovarea Centrului comercial UNIC, realizat de către renumita companie Chapman Taylor, lider mondial în domeniul proiectelor mixte de dezvoltare urbană, vor face Chișinăul mai confortabil, mai agreabil pentru citadini și … The post foto | La Centrul comercial UNIC va apărea o zonă de agrement confortabilă. Proiectul, realizat de renumita companie Chapman Taylor first appeared on ZUGO. Articolul foto | La Centrul comercial UNIC va apărea o zonă de agrement confortabilă. Proiectul, realizat de renumita companie Chapman Taylor apare prima dată în ZUGO.