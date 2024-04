Liderii blocului pro-european cer demisia președintelui Comisiei Pre–Vetting, Herman von Hebel

12:50

Zeci de angajați din sistemul social au fost disponibilizați din funcție în urma programului „Restart”, implementat de guvernare. O spun mai mulți foști angajați, care acuză guvernarea că persecută persoanele care nu sunt loiale partidului de guvernământ. Sergiu Butuc, este fost șef al Direcției asistență socială și protecție a familiei din raionul Cantemir, lucrând în acest domeniu din anul 2012. În cadrul podcastului jurnalistei Natalia Morari, acesta a relatat modul în care el, colega sa, Svetlana Patraman, fostă șefă-adjunctă a Direcției Asistență socială și protecție a familiei Cantemir, dar și alți colegi, au fost dați afară chiar în ajun de Revelion.„Luna decembrie, ultima zi de muncă a anului, când deja oamenii stăteau practic cu mesele gata de sărbătoare, la ora 16:00, telefonic, de la resursele umane, am fost anunțate 8 persoane că nu ne regăsim în sistemul acesta nou și suntem disponibilizați. Totodată, foștilor colegi cu care am lucrat li s-a spus să nu discute cu fosta conducere, adică cu noi, să nu pună like-uri la postările noastre”, a declarat Sergiu Butuc la podcastul Nataliei Morari.Mai mult, Sergiu Butuc spune că lucrătorii din sistemul social își primesc cu întârziere salariile.„În ziua de astăzi oamenii sunt folosiți la maxim pentru ca cineva să poată sta în fotolii călduțe. Ca să înțelegeți, la toți acei oameni care au lucrat în direcția noastră, dar așa a fost în toată țara, salariile pentru luna decembrie au fost achitate abia în luna martie, adică cu câteva săptămâni în urmă. Eu în calitate de conducător, nu am putut da aceste salarii, deoarece pe data de 29 decembrie, noi am fost scoși din birou. La ora 16:00, am fost anunțați telefonic că noi nu ne regăsim în sistemul nou și în decurs de 15 minute a venit persoana care era și lichidator, și vicepreședinte, care ne-a adus la cunoștință că trebuie să plecăm. Până la ora 18:00 am transmis tot - ștampilă, mașini, documente etc. Guvernarea PAS, de teamă ca nu cumva să le fur vreun scaun, au schimbat și lacătul de la ușă”, mai relatează acesta.Svetlana Patraman, fostă șefă-adjunctă a Direcției Asistență socială și protecție a familiei Cantemir, consideră că nu e clar cum Moldova se va integra în UE cu o așa mare rată de șomaj. Ea speră că Ministerul Muncii și Protecției Sociale va veni cu un raport public ca să spună ce a făcut cu oamenii care practic au devenit șomeri și au devenit din prestatori beneficiari ai sistemului.„Pot să dau exemplu. Asistenta socială din satul Coștangalia, doamna Maria Răduc, mamă solitară, lucrează în asistența socială de câțiva ani, se deplasează din localitatea vecină la lucru în Coștangalia. Dumneaei a fost dată afară. A doua persoană - asistenta socială din comuna Chioselia. Doamna, cu experiență de 15 ani în calitate de psiholog în școală, a câștigat concursul în calitate de asistent social. A rămas și ea fără lucru. Oficial ele nu au fost în PAS, însă erau membre în alte partide. Rezultă că dacă nu ești cu PAS-ul, poți fi dat afară de la lucru”, a declarat Svetlana Patraman.Ministerul Muncii și Protecției Sociale nu a comentat deocamdată acuzațiile.