VIDEO Victorie pentru Moldova, la concursul mondial de modelling din Turcia

Guvernul a deschis Asociația Wine of Moldova în capitala niponă Tokyo. Asociația are drept scop promovarea vinurilor moldovenești pe piața japoneză, anunță Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA). Evenimentul de lansare al Asociației Wine of Moldova Japan a avut loc sub patronajul Oficiului Național al Viei și Vinului. La acesta au fost prezenți producători de