Mariajul care a înfuriat o țară: Un preot de 63 de ani s-a căsătorit cu o copilă de 12 ani

20:10

Simona Halep a ieșit oficial din clasamentul WTA pe 11 septembrie 2023, după ce jucase ultimul meci la US Open 2022, turneu la care a fost prinsă dopată. Românca a revenit pe teren după un an și șapte luni și este nevoită să o ia de la zero pentru a urca în ierarhia mondială. Simona […]