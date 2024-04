Baschetbolist, amendat cu 25.000 de dolari. Fapta facută de sportiv

19:00

Șeful Poliției a fost prins pe picior greșit, după ce a depășit limita de viteză. Viorel Cernăuțeanu a declarat la „Cutia Neagră PLUS” că a fost amendat pentru încălcarea în trafic. „Am fost subiectul unei contravenții, fiind șef al Poliției. Am fost fixat plus 6 km decît era permis, cu radarul trucam. Mi s-a întocmit proces-verbal la fața locului și am mers și am achitat acea amendă”, a spus