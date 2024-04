Igor Grosu: „Am avut o discuție cu doamna Cazacu și i-am cerut demisia” – Nicolae Eșanu: Solicitarea Presedintelui Parlamentului este periculoasă și contrară principiilor statului de drept

15:20

Premierul, Dorin Recean pleacă la Bucureşti pe 27 martie. Acesta va fi însoţit de către ministrul Economiei Dumitru Alaiba şi cel al Finaţelor, Petru Rotaru. Premierul va participa la un eveniment organizat de bursa de valori din România. Este vorba despre ediţia a doua a forumului Moldova-România Capital Bridges. „Evenimentul promovează cooperarea economică solidă și ...