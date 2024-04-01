PREȘEDINTA MAIA SANDU A DISCUTAT CU REPREZENTANTUL SPECIAL AL SUA DESPRE CONSECINȚELE RĂZBOIULUI ȘI ROLUL VIITOR AL MOLDOVEI ÎN RECONSTRUCȚIA UCRAINEI

Infotag, 1 aprilie 2024 17:00

PREȘEDINTA MAIA SANDU A DISCUTAT CU REPREZENTANTUL SPECIAL AL SUA DESPRE CONSECINȚELE RĂZBOIULUI ȘI ROLUL VIITOR AL MOLDOVEI ÎN RECONSTRUCȚIA UCRAINEI

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