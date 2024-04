Producătorii de floarea-soarelui și procesatorii locali, discuții la Ministerul Agriculturii. Ce le-a spus Vladimir Bolea

16:40

Moscova a declarat persona non grata un angajat al Ambasadei Republicii Moldova din Rusia. Decizia i-a fost comunicată ambasadorului Moldovei în Federația Rusă Lilian Darii, scrie pe 29 martie RIA Novosti. Potrivit sursei, măsura a fost luată ca răspuns Chișinăului inclusiv pentru decizia de a declara persona non grata un angajat al Ambasadei Rusiei din […] The post Presa rusă: un angajat al Ambasadei Moldovei din Moscova, declarat persona non grata appeared first on NewsMaker.