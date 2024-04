Valoarea fraudelor prin intermediul cardurilor de plată a crescut

14:00

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a suferit o intervenție chiurgicală reușită de îndepărtare a unei hernii, a anunțat The Jerusalem Post, cu referire la biroul prim-ministrului.Hernia a fost descoperită în timpul unui control de rutină în seara zilei de sîmbătă, 30 martie. Operația a avut loc în noaptea de 1 aprilie la spitalul Hadassah din Ierusalim. Potrivit The Times of Israel, Netanya