Un nou născut a ajuns în stare gravă la spital după ce ar fi băut lapte praf preparat cu apă din fântână

În Austria, un fost angajat al Oficiului Federal pentru Protecția Constituției și Combaterea Terorismului (BVT), deja desființat, a fost reținut sub suspiciunea de spionaj, scrie Der Standard. Procuratura austriacă a menționat că deținutul Egisto Ott se află imediat în custodia unui centru de detenție preventivă. Procuratura din Viena îl investighează pe Ott din 2017 sub […]