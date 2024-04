Rujeola în Chișinău. Primăria anunță că a depistat al doilea focar, într-o familie

13:40

Deputatul Partidului de guvernământ Acțiune și Solidaritate (PAS) Radu Marian a solicitat Serviciul de Informații și Securitate (SIS) să-l audieze pe colegul său din opoziția parlamentară, socialistul Bogdan Țîrdea, după ce a publicat pe canalul său de Telegram declarația unui înalt oficial rus, în care acesta susține că Ucraina ar sta în spatele atentatului terorist […]