Percheziții matinale la Aeroportul din Chișinău, într-un dosar de corupție

12:00

Terenul de 5,2 hectare de pe strada Tighina va fi vândut Ambasadei SUA prin intermediul unui acord. Guvernul anunță că a inițiat procesul de negociere a documentului, care va debloca procesul prin care terenul din centrul capitalei, abandonat de aproape 17 ani, va putea fi valorificat. Executivul estimează că prețul de vânzare va fi de […] The post Guvernul anunță prețul pentru care terenul fostului stadion republican va ajunge la Ambasada SUA. Cum vor fi cheltuiți banii appeared first on NewsMaker.