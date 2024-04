Judocanul Adil Osmanov din R. Moldova a câștigat Grand Slam-ul de la Antalya

10:10

Italia a anunţat că ,,vigilenţa şi controalele vor fi sporite" înainte de sărbătoarea religioasă de Paşte, ca urmare a atacului terorist petrecut la Moscova vinerea trecută, scrie Deutsche Welle, citat de Mediafax. Măsura a fost adoptată luni, în timpul unei reuniuni a consiliului de securitate naţională care a avut loc la …