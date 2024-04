Rusia cere Ucrainei să îl extrădeze pe propriul şef al serviciilor secrete. Reacția Kievului

14:00

O delegație impunătoare a partidului ”Renaștere” lucrează astăzi pe tărâmul Forumului Economic Internațional al statelor membre CSI de la Moscova. De cincisprezece ani – este o platformă prestigioasă de discuții în care se deliberează principalele probleme ale interacțiunii dintre business și stat, ținând cont de condițiile moderne de dezvoltare a economiei globale și regionale. În […] The post Delegația partidului ”Renaștere” discută la Moscova măsurile de sprijinire a afacerilor și eliminarea barierelor comerciale în cadrul CSI, UEE și OSC appeared first on Omniapres.