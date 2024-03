Metoda inovatoare pentru păstrarea durabilității bateriei telefonului mobil

11:00

PERIOADA 1901-1918 1901 – Primăria or. Soroca şi Zemstva judeţului a intervenit către Ministerul Instrucţiunii Publice al Imperiului rus pentru fondarea în or. Soroca a unui liceu de băieţi, întreţinut de stat, oraş şi Zemstva judeţului; 5 februarie 1907 – Ministerul Imperial al Instrucţiunii Publice, prin ordinul nr. 696, a aprobat înfiinţarea în or. Soroca […]