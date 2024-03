DOC/ Veronica Dragalin și-a declarat averea. Ea deține peste 7 miliarde de lei în conturi din SUA

07:30

Aproximativ 16% dintre copii cu vârsta cuprinsă între 11 şi 15 ani declară că au fost hărţuiţi online (cyberbullying) în 2022, un bilanţ în creştere din 2018, arată un studiu publicat miercuri de către Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS), relatează AFP. "Acest raport este un semnal de alarmă care ne îndeamnă pe toţi să luptăm