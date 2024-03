20,8 milioane lei pentru revitalizarea zonei Căușenii Vechi din orașul Căușeni

09:10

Ieri, 28 martie, în municipiul Chișinău, la sediul autorului de proiecte INCP „Urbanproiect" a avut loc o ședință de lucru privind proiectul „Extinderea rețelelor de canalizare în or. Cimișlia". La aceasta au participat reprezentanți ai Agenției de Dezvoltare Regională Sud, primăriei or. Cimișlia, responsabilul tehnic și antreprenorul care execută lucrările de construcție.