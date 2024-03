Horoscop 31 martie – zodia care se poate trezi cu niște bani în cont

07:20

Veronica Dragali a declarat că procurorul care se ocupă de acest caz se află în etapa finală a procesului de sesizare a avocaților și a acuzaților. Acuzațiile împotriva bașkanului (șeful) autonomiei găgăuze a Moldovei, Evghenia Guțul, vor fi aduse în fața instanței săptămâna viitoare, a afirmat șefa Procuraturii Anticorupție, Veronica Dragalin, comentând la postul Jurnal […] The post Procesul împotriva șefei Găgăuziei va ajunge săptămâna viitoare în instanță appeared first on Omniapres.