Se pregătește o lovitură fără precedent în Formula 1

Decizia finală în cazul lui Robert Lewandowski, care are pe masă o ofertă de 100.000.000€ / an Robert Lewandowski (35 de ani) s-a transferat la Barcelona în vara anului 2022, după lungi eforturi de a-i convinge pe cei de la Bayern să îi dea drumul. Recent, evoluțiile sale au atras interes din Arabia Saudită, zonă de unde a venit recent o ofertă uriașă: salariu de 100 de milioane de euro pe an. Chiar dacă a primit o ofertă tentantă, ”Lewa” își menține în continuare decizia. Nu are de gând să plec...