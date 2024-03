Victorie pentru Moldova! Judocanul Adil Osmanov a obținut titlul de campion absolut în cadrul Cupei Mondiale „Grand Slam”

12:30

Ești din regiunea municipiului Bălți și vrei să lucrezi în IT, deși nu ai experiență în domeniu? „TECH Incubator" te invită la un program de instruire gratuit, desfășurat într-o perioadă de formare intensivă de cinci luni. Beneficiind de sesiuni flexibile, seara și în weekenduri, programul oferă posibilitatea de a învăța de la experți recunoscuți și de a face pasul către o carieră dinamică și profitabilă în IT. Completează formularul de înscriere până pe 22 aprilie 2024 și intră în program!