LIVE TEXT/ Zelenski susține că Putin va fi pregătit pentru dialog doar atunci când Ucraina va reveni la granițele sale de înaintea războiului la scară largă. Război în Ucraina, ziua 766

15:50

Pe 30 martie, anual, este aniversată ziua internaţională zero deşeuri, sub egida Organizaţiei Naţiunilor Unite (ONU), care are drept scop creșterea gradului de conștientizare asupra problemei producţiei nesustenabile la nivel mondial. Vă prezentăm câteva informații la acest subiect pe care, cel mai probabil, nu le știați. Potrivit datelor ONU, în fiecare an, gospodăriile, întreprinderile mici...