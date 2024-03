Zelenski avertizează că forțele ucrainene se vor retrage fără ajutorul militar al SUA

09:40

Faustino Oro, un băieţel din Argentina în vârstă de 10 ani, a reuşit să îl învingă pe numărul 1 mondial la șah, Magnus Carlsen, scrie News.ro. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Băiețelul a reuşit cea mai bună performanţă a tinerei sale cariere. Pe platforma internaţională Chess.com, copilul născut în 2013 a reuşit să-l învingă pe … The post Un copil de 10 ani l-a învins pe campionul mondial la șah Magnus Carlsen first appeared on ZUGO. Articolul Un copil de 10 ani l-a învins pe campionul mondial la șah Magnus Carlsen apare prima dată în ZUGO.