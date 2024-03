Avocatul Copilului cere retragerea proiectului de lege care prevedere introducerea pedepselor pentru elevi

21:40

Regimul liberalizat de vize cu Republica Ecuador va fi anulat. Un proiect de lege privind denunțarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Republica Ecuador a fost adoptat în prima lectură cu votul a 57 de deputați. Inițiativa de denunțare a acestui Acord aparține Ministerului Afacerilor Externe, în contextul unor recomandări ale Comisiei Europene. „Instituția a constatat, […]