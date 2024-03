Aeroportul Chișinău: Doi bătrâni au încercat să ajungă la Antalya cu zeci de mii de dolari nedeclarați

17:00

Un angajat al Ambasadei Republicii Moldova la Moscova, declarat persona non grata pe teritoriul Federației Ruse Un colaborator al Ambasadei Republicii Moldova la Moscova a fost declarat persona non grata pe teritoriul Federației Ruse. Se întâmplă după ce acum 10 zile un angajat al Ambasadei Federației Ruse la Chișinău a fost declarat persoană indezirabilă pe teritoriul Republicii Moldova, în contextul organizării alegerilor prezidențiale din Federația Rusă pe teritoriul regiunii transnistrene co...