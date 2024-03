Liderii partidului „Renaștere” au avut o întrevedere cu Secretarul General al CSI

10:00

Un tribunal din Moscova a dispus ca o jurnalistă rusă care a relatat despre procesele opozantului rus Alexei Navalnîi şi ale altor disidenţi, să rămână în arest în aşteptarea unei anchete şi a unui proces, sub acuzaţia de extremism, conform The Guardian. Antonina Favorskaia , identificată de oficialii instanţei şi ca Antonina Kravtsova, a fost arestată … Articolul Jurnalista rusă care a relatat de la procesele lui Navalnîi, în închisoare sub acuzaţia de extremism apare prima dată în Punctul pe i.