Temperaturi de până la +23°C. Cum va fi vremea astăzi, în Moldova

Ministrul leton de Externe Krisjanis Karins a anunțat pe 28 martie că demisionează. Demisia oficialului vine în contextul în care acesta este urmărit penal în privința sumelor cheltuite pentru deplasările sale aeriene, scrie The Insider. Krisjanis Karins a declarat că va părăsi funcția de ministru al Afecerilor Externe al Letoniei pe 10 aprilie. Anunțul după o […]