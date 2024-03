video | Noul ambasador ucrainean la Chișinău este o figură importantă la Kiev. Anunțul lui Zelenski

08:30

Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP) anunță că în țară au fost confirmate noi cazuri de rujeolă. Încă un astfel de caz s-a înregistrat la Centrul de Plasament Temporar pentru Refugiați din municipiul Chișinău. E vorba despre un adolescent de 17 ani. Astfel, numărul persoanelor infectate de la această instituţie …