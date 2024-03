Horoscop 30 martie – Rac – se poate să fiți oaspeți de onoare la un eveniment festiv

16:30

Ex-ministrul Justiției, Fadei Nagacevschi, declară că Maia Sandu are de ales dintre două rele: Fie își asumă atacul asupra lui Hebel și scandalul internațional care se prefigurează. Fie se disociază de acest atac și îi acordă susținere lui Hebel. Indiferent care soluție nu ar alege-o, ,,reforma justiției” este un eșec deja nu doar pe intern, […] The post Nagacevschi: După plecarea grupului de escroci politici, elementele toxice incluse în conceptul de reformă a justiției urmează a fi eliminate appeared first on Omniapres.