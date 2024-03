A fost dat startul lucrărilor de construcție a Liniei Electrice de 400 kV, Vulcănești-Chișinău – Proiectul va fi finalizat în anul…..

17:10

Termoelectrica S.A. va consuma o cantitate de circa cinci mii tone de păcură din rezerva de stat în procesul de producție a agentului termic. Potrivit unui comunicat al Termoelectrica S.A., un proiect de hotărâre privind deblocarea păcurii din rezervele de stat a fost propus spre consultare publică de către Ministerul Energiei, în urma constatărilor făcute ... Vremea răcoroasă schimbă planurile pentru Termoelectrica – Va utiliza consumul de păcură la producerea agentului termic The post Vremea răcoroasă schimbă planurile pentru Termoelectrica – Va utiliza consumul de păcură la producerea agentului termic appeared first on Politik.