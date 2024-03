Un înalt oficial de la Kiev devine ambasador în Republica Moldova – Volodimir Zelensky a semnat decretul

17:10

Ministerul Educației și Cercetării (MEC) propune ca vacanța de toamnă și cea de primăvara să dureze 7 zile. De asemenea, cadrele didactice ar putea beneficia de zile de recuperare pentru zilele nelucrătoare în care au activat. Acestea, dar și alte modificări se conțin în Planul–cadru privind organizarea procesului educațional în anul de studii 2024-2025. Documentul ...